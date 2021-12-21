Iğdır'da, 118 kaçak göçmen yakalandı

Doğubayazıt ilçesinden Iğdır'a getirilen Afganistan uyruklu 118 kaçak göçmen yakalanırken, kaçak göçmenlerin geçiş yapmalarını sağlayan 6 kişilik şebeke çökertildi.

Iğdır’da, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan kaçak göçmenlere ve göçmen kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor…

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 Aralık Perşembe günü Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden Iğdır'a getirilen Afganistan uyruklu 118 kaçak göçmen yakaladı.

Yakalanan kaçak göçmenler, ülkelerine geri gönderilmek üzere Iğdır’da bulunan İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

ŞEBEKEYE OPERASYON DÜZENLENDİ

Jandarma ekipleri, Afganistan'dan Türkiye'ye ve batı ülkelerine gitmek üzere yola çıkan kaçak göçmenleri kandıran ve yasa dışı yollarla bu ülkelere geçiş yapmalarını sağlayan şebekeye de operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda 6 kişilik bir şebeke çökertilirken, şebeke üyeleri de gözaltına alındı.

Göçmen kaçakçılığında şebekenin kullandıkları belirlenen araçlara da ekipler tarafından el konuldu.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 6 kişiden bir kişi sevk edildiği adliyece tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer 5 kişinin ise işlemleri sürüyor.