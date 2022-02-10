Euro
15.51
0.17%
Dolar
13.57
0.19%
Altın
800.16
0.26%
Borsa
2043
0.00%
Bitcoin
598.903
0.73%
BTXN Coin
33.40
3.79%
Bitexen
2ºC
İstanbul
Güneşli 2 C

    Iğdır'da aç kurt sürüsü, köpeği parçaladı

    Köye inen aç kurt sürüsü bir köpeği parçalarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 10.02.2022 - 09:26
    • Güncelleme : 10.02.2022 - 10:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Iğdır'da aç kurt sürüsü, köpeği parçaladı

    Iğdır'da 6 aç kurt merkeze bağlı 22 km uzaklıkta bulunan Kuzugüden köyüne indi.

    Köye inen kurtlar evin önünde bağlı olan köpeğe saldırdı.

    Kurtlar, bağlı olan köpeği aralarına alıp parçaladı.

    Sabah köpeği yerinde bulamayan ev sahipleri güvenlik kamerasını izlediklerinde o korku dolu anlara şahit oldular.

    KURTLA GÖZ GÖZE GELDİ

    Görüntülerde önce bir kurt köpeğin olduğu kulübenin önüne geliyor. O esnada kulübede olan köpek dışarı çıkınca kurt ile göz göze geliyor.

    KÖPEĞİ PARÇALADILAR

    Kurt orada köpeğe saldırıyor. Köpek ile kurt birbirine saldırmaya başlayınca diğer kurtlar da oradan çıkıp köpeği aralarına alıp parçalıyorlar.

    Köylüler, herkese, dikkatli dolaşmaları konusunda uyarıda bulundular.

    Iğdır'da aç kurt sürüsü, köpeği parçaladı VİDEO


    Iğdır da aç kurt sürüsü, köpeği parçaladı #1

    Iğdır da aç kurt sürüsü, köpeği parçaladı #2

    Iğdır da aç kurt sürüsü, köpeği parçaladı #3

    Iğdır da aç kurt sürüsü, köpeği parçaladı #4


    Görüş Bildir