Iğdır’da akrabalar arasında içme suyu kavgası: 2’si ağır 10 yaralı

İki akraba aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 2'si ağır 10 kişi yaralandı. Jandarma ile polis kavganın yaşandığı köy ve yaralıların getirildiği hastanede geniş güvenlik önlemli aldı.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Abbasgöl köyünde iddiaya göre dün içme suyu nedeniyle çıkan kavgada köyün muhtarı İsa Tosun, Çekim ailesinden olduğu belirtilen kişi ya da kişilerce darbedildi.

Yaşanan darp olayının ardından akraba olan Çekim ve Tosun aileleri arasında bugün de taş, bıçak, sopa ve silahların da kullanıldığı kavga çıktı.

Kavgada 2'si kadın 1'i çocuk toplam 10 kişi yaralandı.

Çok sayıda gözaltı var

Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Tuzluca ile Iğdır'daki Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Hastaneye kaldırılanlardan Suat Çekim'in silahla yaralandığı ve ameliyatı alındığı belirtilirken, diğer ağır yaralının da tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kavgaya karışan çok sayıda şüphelinin de gözaltına alındığı belirtildi.

Jandarma önlem aldı

Jandarma kavganın yaşandığı köyde, polis de Tuzluca ve Iğdır Devlet Hastanesi önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

DHA’nın haberine göre olayla ilgili soruşturma devam ediyor.