Iğdır'da Aleyna'yı ölüme sürükleyen Gökhan Argın, tutuklandı

Iğdır'da, 'Ölümümden Gökhan Argın sorumludur' notu bırakıp 5'inci kattan atlayarak yaşamına son veren Aleyna Ağgül'ü intihara sürüklediği gerekçesiyle gözaltına alınan Gökhan Argın, tutuklandı.

Iğdır’da 30 Eylül günü oturduğu apartmanın merdiven boşluğunda cansız bedeni bulunan Aleyna Ağgül’ün ölümüyle ilgili Iğdır Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri günlerdir sürdürdüğü çalışmasını tamamladı.

ÖLMEDEN BİR GÜN ÖNCE İFADE VERMİŞTİ

Gökhan Argın hakkında, 'İntihara teşvik, şantaj, kasten yaralama, tehdit, hakaret ve özel hayatının gizliğini ihlal' suçlamasıyla şikayetçi olan Aleyna Ağgül'ün ölmeden bir gün önce emniyette ifade verdiği ortaya çıkmıştı.

ALEYNA "BENİ TEHDİT EDİP ŞANTAJ YAPIYORDU" DEMİŞTİ

Aleyna Ağgül, ifadesinde "Gökhan Argın'la sevgili olduktan sonra, kendisine karşı geldiğimde, 'Elimde fotoğrafların ve videoların var. Karşı gelirsen bunları ailene ve insanlara gösteririm. Herkes senin ne olduğunu anlar' diyerek tehdit ve şantaj yapıyordu. Bu yazışmaları da şu an şifresini unuttuğum sosyal medya hesabımın mesaj bölümünde saklıdır" ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri kayıtlara 'şüpheli' olarak geçen Ağgül'ün ölümüyle ilgili sosyal medya hesapları ve cep telefonlarını incelemek üzere Bilişim Suçlar Şube Müdürlüğü'ne gönderdi. Burada yapılan araştırmalar tamamlandı ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildi.

GÖKHAN ARGIN TUTUKLANDI

Mahkemeye sunulan raporu inceleyen hakim, genç kızı ölüme sürükleyen Gökhan Argın'ı, 'İntihara teşvik, şantaj, kasten yaralama, tehdit, hakaret ve özel hayatının gizliğini ihlal' suçlamaları nedeniyle yakalanıp cezaevine gönderilmesi için emniyete talimat verdi. Kısa sürede yakalanan Ağgül, cezaevine konuldu.

MAHKEME REDDETMİŞTİ

Soruşturmayı sürdüren Cumhuriyet Savcısı, Gökhan Argın'ı 'intihara teşvik' suçundan tutuklanma talebi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Gökhan Argın, adli kontrol ve imza şartıyla il ile yurt dışına çıkma yasağıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmayı sürdüren Cumhuriyet Savcısı, serbest bırakılma kararına Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki bir üst mahkeme olan Sulh Ceza Mahkemesi'ne itiraz etti. Sulh Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet Savcılığının itirazını reddetti.

Genç yaşta yaşamını yitiren Aleyna Ağgül için Cuma günü saat 14.00'da Iğdırlı'lar Belediye meydanı önünde toplanıp eylem yapacak.









