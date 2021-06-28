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Iğdır’da aniden başlayan şiddetli fırtına hazırlıksız yakaladı

Iğdır’da aniden başlayan şiddetli fırtına hazırlıksız yakaladı

Bir anda başlayan fırtına hayatı olumsuzu etkiledi. Bazı bölgelerde ağaçlar devrilirken, bir kahvehanede oturan vatandaşlar toz bulutunun içinde kaldı.