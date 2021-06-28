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- Iğdır’da aniden başlayan şiddetli fırtına hazırlıksız yakaladı
Iğdır’da aniden başlayan şiddetli fırtına hazırlıksız yakaladı
Bir anda başlayan fırtına hayatı olumsuzu etkiledi. Bazı bölgelerde ağaçlar devrilirken, bir kahvehanede oturan vatandaşlar toz bulutunun içinde kaldı.
- İHA
- 28.06.2021 - 13:26
- Güncelleme : 28.06.2021 - 13:37
Iğdır’da kent merkezinde ve bazı ilçelerde şiddetli fırtına etkili oldu.
Aniden başlayan şiddetli rüzgara vatandaşlar, hazırlıksız yakalandı.
Bazı bölgelerde ağaçlar devrildi.
Fırtına esnasında bir kahvehanenin önünde oturan vatandaşlar, toz fırtınası içinde kaldı.
KAMERAYA YANSIDI
Masalar ve sandalyeler havaya uçarken, vatandaşlar sağa sola kaçıştı.
Güvenli bir yere kaçmaya çalışan vatandaşların o anları, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Fırtınanın son bulmasının ardından vatandaşlar, eşyaları toplarken zor anlar yaşadı.