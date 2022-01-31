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    Iğdır'da arkadaşların ölümlü ihbar kavgası

    Çeşitli suçlardan haklarında dosya bulunan iki arkadaş arasında birbirini ihbar etme iddiası yüzünden çıkan kavgada 1 kişi öldü.
    • DHA
    • 31.01.2022 - 21:15
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    Iğdır'da arkadaşların ölümlü ihbar kavgası

    Iğdır merkez Karaağaç Mahallesi Samanpazarı mevkisinde çok sayıda suçtan haklarında dosya bulunan Mustafa Özgürce ile Y.A. arasında birbirlerini ihbar etme iddiası yüzünden kavga çıktı.

    HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

    Y.A.’nın bıçakla yaraladığı Mustafa Özgürce, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    Cinayetin ardından kaçan Y.A. saklandığı evinde Iğdır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

    Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Y.A., tutuklanarak Iğdır S Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na konuldu.

    Iğdır da arkadaşların ölümlü ihbar kavgası #1


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