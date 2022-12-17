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Iğdır'da Azerbaycanlı genç kadının şüpheli ölümü
Bir apartmanın 4'üncü katından düşen 22 yaşındaki Azerbaycanlı genç kadın yaşamını yitirdi. Şüpheli bulunan ölümle ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.
- 17.12.2022 - 08:57
Iğdır’ın merkez Rıza Yalçın Caddesi’ndeki bir apartmanda oturan 22 yaşındaki Azerbaycanlı Sabina Sadıkova, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle 4'üncü kattan beton zemine düştü.
Genç kadının düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Servis Merkezi'ne bildirdi.
Hayatını kaybetti
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sabina Sadıkova'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Soruşturuluyor
Genç kadının cenazesi, savcı ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Iğdır Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.