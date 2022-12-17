Haberler

3. Sayfa Haberleri

Iğdır'da Azerbaycanlı genç kadının şüpheli ölümü

Iğdır'da Azerbaycanlı genç kadının şüpheli ölümü

Bir apartmanın 4'üncü katından düşen 22 yaşındaki Azerbaycanlı genç kadın yaşamını yitirdi. Şüpheli bulunan ölümle ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.