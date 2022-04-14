Iğdır'da baba, tarladaki oğlunu hırsız sanıp öldürdü

Tarlada cesedi bulunan iki besicinin ölüm nedeni Kemal Kara'nın babası çıktı. Oğlunu hırsız sandığı için öldürdüğünü iddia eden baba, adliyeye sevk edildi.

11 Nisan akşamı iftar saatinden sonra Iğdır'dadi Halfeli beldesinde yaşayan Kemal Kara, motosikletiyle Yaşar Karadağ'ı evinden aldı.

İkiliden bir süre haber alınamazken, gittikleri yere 4 kilometre uzaklıktaki bir arazide cansız bedenleri bulundu.

Olay yeri incelemesinin ardından Kara ve Karadağ’ın cenazeleri Iğdır Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Katil, aynı soyadı kullanmadığı babası çıktı

Yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenazeler yakınları tarafından teslim alındı ve gözyaşlarıyla beldedeki mezarlığa defnedildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan jandarma birçok kişinin ifadesine başvurdu. Jandarma dün gece bir süre önce soyadını değiştiren Kemal Kara'nın babası Mehmet Araslı ile kardeşi İbrahim Araslı'yı gözaltına aldı.

"Kemal oraya gidecekti, yoksa sen oğlumu mu vurdun"

Yapılan sorgulamada baba Araslı'nın suçunu itiraf ettiği ve olayda kullandığı kalaşnikofu güvenlik görevlilerine teslim ettiği öğrenildi. Baba Araslı, verdiği ifadesinde, "Arazide bahçeme çektiğim tel çitler daha önce sökülüp çalınmıştı. Cinayet günü iftardan önce yine çit çektim. İftardan sonra da çalınmasın diye kontrol etmek için evdeki silahı alıp gittim. Oğlum Kemal de çitleri kontrol etmek için arkadaşı Yaşar'ı alıp oraya gelmiş. Karanlıkta onları hırsız sandım ve korkutmak için birkaç el rastgele ateş ettim. Sonra da kendi motosikletime binip eve geldim. Eşime, 'İki kişi geldi, korkutmak için ateş ettim belki de vurulmuş olabilirler' dedim. Eşim, 'Kemal de oraya gidecekti yoksa sen oğlumu mu vurdun' diye ağlamaya başladı. Üzgünüm." diye konuştu.

Motosiklete 4 kurşun

İbrahim Araslı ise olayla bir ilgisinin bulunmadığını söyledi. İfadeleri tamamlanan baba ile oğlu mahkemeye sevk edildi.

Yaşar Karadağ ve Kemal Kara’ın tek kurşunla öldüğü belirtildi. Araziden geçen yolda, aynı motosikletle ilerlerken atılan kurşunlardan birinin Yaşar Karadağ'ın kalbine, Kemal Kara'nın da ciğerine isabet ettiği ifade edildi. Ayrıca motosiklete de 4 kurşunun isabet ettiği saptandı.













