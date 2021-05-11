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    Iğdır'da beton mikserine sıkışan işçi hayatını kaybetti

    Iğdır'da beton santralinde çalışan Mehmet Erdem, feci şekilde can verdi.
    • İHA
    • 11.05.2021 - 18:05
    • Güncelleme : 11.05.2021 - 18:07
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    Iğdır'da beton mikserine sıkışan işçi hayatını kaybetti

    14 Kasım Mahallesi'nde evli ve iki çocuk babası olan Mehmet Erdem, iş yerinde meydana gelen olayda yaşamını yitirdi.

    SES GELMESİ ÜZERİNE...

    Mehmet Erdem’in beton mikserine girdiğini fark etmeyen H.Y. isimli operatör makineyi çalıştırdı. Ses gelmesi üzerine hemen beton mikserini kapatan operatör H.Y. daha sonra mikseri kapattı.

    Iğdır da beton mikserine sıkışan işçi hayatını kaybetti #1

    OPERATÖR GÖZALTINDA

    Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı çalışma sonucu Mehmet Erdem'in hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Erdem'in cansız bedeni Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, H.Y. isimli operatör ise gözaltına alındı.

    Iğdır da beton mikserine sıkışan işçi hayatını kaybetti #2

    GÖZYAŞLARI ARASINDA DEFNEDİLDİ

    Evli ve 2 çocuk babası Mehmet Erdem’in cenazesi bugün öğlen saatlerinde yakınlarının gözyaşları arasında Asri Mezarlığı’nda defnedildi.

    Iğdır da beton mikserine sıkışan işçi hayatını kaybetti #3

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