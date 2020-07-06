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    Iğdır'da bir kişi yanlışlıkla kardeşini öldürdü

    Kırsal alanda piknik yapan kardeşlerden, Cemalettin Türkeli (60) av tüfeğiyle oynarken kazayla kardeşi Veli Türkeli’yi (57) vurarak ölümüne sebep oldu.
    • DHA
    • 06.07.2020 - 07:38
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    Iğdır'da bir kişi yanlışlıkla kardeşini öldürdü #1

     

    Olay dün akşam saatlerinde Karakoyunlu ilçesi kırsal alanda meydana geldi. Merkeze bağlı Melekli beldesinde oturan 1 çocuk babası Cemalettin Türkeli ile kardeşi 3 çocuk babası Veli Türkeli, piknik yapmak üzere Karakoyunlu ilçesi Zülfikar Köyü’nde pikniğe gitti.

    Piknik sırasında bir arkadaşlarına ait av tüfeğiyle şaka yapan Cemalettin Türkeli, kazayla kardeşi Veli Türkeli’yi vurdu.

    MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

    Yaralı olarak Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Veli Türkeli, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Güvenlik güçleri kazayla kardeşini vuran Cemalettin Türkeli’yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Iğdır'da bir kişi yanlışlıkla kardeşini öldürdü #2

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