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    Iğdır'da boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

    2 çocuk annesi kadın, gece camı kırıp evine giren boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından tabancayla başından vurularak, öldürüldü.
    • DHA
    • 26.01.2021 - 10:10
    • Güncelleme : 26.01.2021 - 10:32
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    Iğdır'da boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

    Maruf K., boşanma aşamasında olduğu eşi Dilan K.'nin annesi ile yaşadığı Iğdır’ın Karaağaç Mahallesi'ndeki evin önüne geldi.

    İddiaya göre, camı kırarak içeri giren Maruf K., 2 çocuk annesi Dilan K.'yi başından tabancayla vurdu.

    TALİHSİZ KADIN EVİN İÇİNDE CAN VERDİ

    Maruf K. hemen evden kaçarken, Dilan K. de kanlar içinde yere yığıldı.

    İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Dilan K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

    Dilan K.'nin cansız bedeni, Iğdır Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

    Iğdır da boşanma aşamasındaki eşini öldürdü #1

    ÖLDÜRÜP, KAÇTI

    Olay sonrası kaçan Maruf K.'nin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

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