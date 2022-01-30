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    Iğdır'da çocuğunun doğum gününde yakalanan firari, polisten izin istedi

    12 ayrı suçtan aranan ve 13 yıl kesinleşmiş hapsi bulunan cezaevi firarisi, çocuğunun doğum gününü kutlamak için gittiği evde yakalanarak hapse gönderildi.
    • DHA
    • 30.01.2022 - 17:42
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    Iğdır'da çocuğunun doğum gününde yakalanan firari, polisten izin istedi

    Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 12 ayrı suçtan aranan ve 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

    Polis, ikinci kez cezaevinden firar eden İ. Ç.'nin çocuklarından birinin doğum günü yaklaştığını ve kendisinin de buna katılacağını düşünerek oturduğu Özgür Mahallesi'ndeki evinin etrafında bekledi.

    PASTAYI KESMEK İÇİN İZİN İSTEDİ

    Polis, evde doğum günü partisi yapıldığı sırada kapının zilini çaldı. Kapıyı açan İ. Ç., polisten pastayı kesmek için izin istedi.

    CEZAEVİNE GÖTÜRÜLDÜ

    İ.Ç., çocuğu ile birlikte pastanın üzerindeki mumları üfleyip kestikten sonra polisler eşliğinde cezaevine götürüldü.

    Iğdır da çocuğunun doğum gününde yakalanan firari, polisten izin istedi #1

    Iğdır da çocuğunun doğum gününde yakalanan firari, polisten izin istedi #2

    Iğdır da çocuğunun doğum gününde yakalanan firari, polisten izin istedi #3

    Iğdır da çocuğunun doğum gününde yakalanan firari, polisten izin istedi #4


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