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Iğdır’da, evin bahçesinden engerek çıktı

Iğdır’da, evin bahçesinden engerek çıktı

Fırat Ballandı tarafından evin bahçesinde bulunan ve soyu tükenme riskiyle karşı karşıya olan engerek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından doğal ortamına bırakıldı.