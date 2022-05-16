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    Iğdır’da, evin bahçesinden engerek çıktı

    Fırat Ballandı tarafından evin bahçesinde bulunan ve soyu tükenme riskiyle karşı karşıya olan engerek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından doğal ortamına bırakıldı.
    • 16.05.2022 - 17:14
    • Güncelleme : 16.05.2022 - 17:24
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    Iğdır’da, evin bahçesinden engerek çıktı

    Iğdır’ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Alican köyünde ikamet eden Fırat Ballandı, evinin bahçesinde yılan buldu.

    Bulduğu yılanı bir kutuya koyan Ballandı, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

    AA’nın haberine göre; bölgeye gelen ekipler yılanı teslim aldı.

    Ağrı Dağı eteklerine bırakıldı

    Yapılan incelemede söz konusu yılanın, Türkiye'nin en ölümcül zehre sahip yılanı olarak bilinen ve soyu tükenme riskiyle karşı karşıya olan koca engerek yılanı (Vipera lebetina) olduğu belirlendi.

    Koca engerek, DKMP ekibince Ağrı Dağı eteklerindeki doğal ortamına bırakıldı.

    Iğdır’da, evin bahçesinden engerek çıktı #1

    Iğdır’da, evin bahçesinden engerek çıktı #2

    Iğdır’da, evin bahçesinden engerek çıktı #3

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