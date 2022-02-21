Iğdır'da gece yemek vermeyen eşini hastanelik etti

Gece saatlerinde yemek isteyen eşini geri çeviren altı çocuk annesi Güneş, çıkan tartışma üzerine Mikail Bekirke tarafından sırtından bıçaklandı. Salgırgan yakalanıp cezaevine gönderildi.

Iğdır'ın 14 Kasım Mahallesi’nde çobanlık yapan Mikail Bekirke, saat 03.00 sıralarında uyanıp, eşi Güneş Bekirke'den yemek hazırlamasını istedi.

Güneş Bekirke'nin "Bu saatte yemek mi olur, çocuklar uyuyor, rahatsız etmeyelim" sözleri üzerine öfkelenen şahıs, eşini sırtından bıçakladı.

TUTUKLANDI

Polis tarafından gözaltına alınan Mikail Bekirke, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaralanan Güneş Bekirke ise Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

"6 ÇOCUĞUM VAR PERİŞAN OLDUM"

Zaman zaman tartıştığı eşi hakkında konuşan mağdur kadın şunları söyledi:

"Bıçağı 3-4 defa sırtımdan vurdu. Bıçak akciğerime geldi. 6 çocuk annesiyim perişan oldum. Kadın erkeğe emanettir. Çocuklarımın psikoloji bozuldu, onlar da benim gibi perişan oldu. Adalet yerini bulsun.

"CAN GÜVENLİĞİM YOK"

Devletimizden maddi ve manevi yardımcı olmasını istiyorum. Beni bıçakladıktan sonra 'ağabeylerini ve amcalarını da öldüreceğim’ dedi. Can güvenliğimiz yok."