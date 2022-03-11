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    Iğdır'da hayvan pazarında sopalı kavga

    Iğdır Söğütlü Mahallesi'nde bulunan hayvan pazarında alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan 2 grup arasındaki kavgada sopalar konuştu.
    • İHA
    • 11.03.2022 - 14:02
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    Iğdır'da hayvan pazarında sopalı kavga

    Iğdır'da Söğütlü Mahallesi'nde aralarında alacak-verecek meselesi bulunan iki grup hayvan pazarında tartışmaya başladı.

    Tartışma bir anda kavgaya dönüştü.Ardından iki grup birbirlerine sopalar ile saldırmaya başladı.

    SOPALARLA SALDIRDILAR

    Sopaların konuştuğu kavgayı vatandaşlar araya girerek ayırdı.

    Kavga esnasında taraflar ise 'vurun vurun' diye bağırdı.

    Iğdır da hayvan pazarında sopalı kavga #1Iğdır da hayvan pazarında sopalı kavga #2


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