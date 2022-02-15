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    Iğdır'da hayvan satış ilanı ile 1 milyon liralık vurgun

    Sosyal paylaşım sitelerine hayvan satışıyla ilgili ilan vererek çok sayıda kişiyi 1 milyon lira dolandıran 11 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
    • DHA
    • 15.02.2022 - 13:39
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    Iğdır'da hayvan satış ilanı ile 1 milyon liralık vurgun

    Iğdır'da 11 şahıs, değerinden daha düşük fiyatlarla koyun ve tosun satılacağını belirten ilanları sosyal medya sitelerinden paylaştı.

    İlanı gören çok sayıda kişi, hayvan alışverişi için kente geldi.

    VATANDAŞLARDAN 1 MİLYON LİRA ALIP, HAYVANLARI TESLİM ETMEDİLER

    Gelen kişileri, kendilerine ait olmayan besi çiftliklerinde gezdiren şüpheliler, anlaştıktan sonra paraları hesaplarına yatırmalarını daha sonra ise hayvanların teslim edileceğini söyledi.

    ŞÜPHELİLER OPERASYONLA YAKALANDI

    Fakat şüpheliler, alıcıların gönderdiği paraya rağmen hayvanları teslim etmedi.

    Şikayetlerin ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alıcıların yaklaşık 1 milyon lirasını dolandıran şüphelileri yakalamak için 7 Şubat'ta operasyon düzenledi.

    Iğdır da hayvan satış ilanı ile 1 milyon liralık vurgun #1

    11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Baskında 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

    2 KİŞİ TUTUKLANDI

    Adliyeye çıkarılan 8 kişiden 2'si de savcılık sonrası serbest kaldı. Mahkemeye sevk edilen 6 şüpheliden 2'si tutuklandı, 2'sine ev hapsi verildi, 2'sine de yurt dışı yasağı ile adli kontrol şartı uygulandı.

    Iğdır da hayvan satış ilanı ile 1 milyon liralık vurgun #2

    Iğdır da hayvan satış ilanı ile 1 milyon liralık vurgun #3


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