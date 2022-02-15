Iğdır'da hayvan satış ilanı ile 1 milyon liralık vurgun

Iğdır'da hayvan satış ilanı ile 1 milyon liralık vurgun

Sosyal paylaşım sitelerine hayvan satışıyla ilgili ilan vererek çok sayıda kişiyi 1 milyon lira dolandıran 11 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Iğdır'da 11 şahıs, değerinden daha düşük fiyatlarla koyun ve tosun satılacağını belirten ilanları sosyal medya sitelerinden paylaştı.

İlanı gören çok sayıda kişi, hayvan alışverişi için kente geldi.

VATANDAŞLARDAN 1 MİLYON LİRA ALIP, HAYVANLARI TESLİM ETMEDİLER

Gelen kişileri, kendilerine ait olmayan besi çiftliklerinde gezdiren şüpheliler, anlaştıktan sonra paraları hesaplarına yatırmalarını daha sonra ise hayvanların teslim edileceğini söyledi.

ŞÜPHELİLER OPERASYONLA YAKALANDI

Fakat şüpheliler, alıcıların gönderdiği paraya rağmen hayvanları teslim etmedi.

Şikayetlerin ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alıcıların yaklaşık 1 milyon lirasını dolandıran şüphelileri yakalamak için 7 Şubat'ta operasyon düzenledi.

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Baskında 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Adliyeye çıkarılan 8 kişiden 2'si de savcılık sonrası serbest kaldı. Mahkemeye sevk edilen 6 şüpheliden 2'si tutuklandı, 2'sine ev hapsi verildi, 2'sine de yurt dışı yasağı ile adli kontrol şartı uygulandı.





