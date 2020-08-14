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    Iğdır'da iki grup arasında sopalı bıçaklı kavga: 4 yaralı

    İki grup arasında sopalı ve bıçaklı kavga çıktı. Çıkan kavgada 4 kişi yaralanırken polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
    • İHA
    • 14.08.2020 - 17:45
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    Iğdır'da iki grup arasında sopalı bıçaklı kavga: 4 yaralı

    Iğdır'da iki farklı grup üyeleri Iğdır Doktor Sadık Ahmet Caddesi üzerinde bulunan parkta karşı karşıya geldi.

    Grup arasında başlayan tartışma bir anda sopa ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavganın yaşandığı parkın karşısında bulunan Iğdır Polis Merkezi Amirliği önünde nöbet tutan polisler kavgaya anında müdahale etti.

    4 KİŞİ YARALANDI

    Kavgayı ayırmakta güçlük çeken polis iki grubu ayırmak için havaya ateş açtı. Olayda, M.K., Ö.K., İ.K. ve R.K. isimli şahıslar çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Kavgaya karışan ve 4 kişiyi yaralayan şahıs olay yerinden kaçarken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Iğdır da iki grup arasında sopalı bıçaklı kavga: 4 yaralı #1

    Iğdır da iki grup arasında sopalı bıçaklı kavga: 4 yaralı #2

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