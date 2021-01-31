Iğdır'da iki yıldır aranan cinayet zanlısı yakalandı

İki yıl önce aileler arasında çıkan kavgada bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla 'kasten adam öldürme' suçundan aranan 34 aşındaki zanlı, düzenlenen operasyonla bu sabah yakayı ele verdi.

6 Mart 2019'da Iğdır’ın Söğütlü Mahallesi'nde yaşayan aileler arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavgada A.A. bıçaklanarak öldürüldü.

Olayın ardından 'kasten adam öldürme' suçundan şüpheli olarak aranan M.Ş. (34), 2 yıl boyunca sürekli yer değiştirerek izini kaybettirdi.

JANDARMA OPERASYONLA YAKALADI

Firari M.Ş.'nin bugün sabah saatlerinde gelen bir ihbarla merkeze bağlı Özdemir köyünde olduğunu tespit eden Iğdır Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi harekete geçti.

Belirlenen adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, M.Ş.'yi kaçmaya çalışırken yakaladı. Gözaltına alınan M.Ş'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.