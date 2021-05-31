Levent Öden, Fransa'ya gitmeye çalışırken Glina Nehri'nde akıntıya kapıldı.

Iğdır'da yaşayan 28 yaşındaki Levent Öden, 18 Mayıs günü 4 arkadaşı ile birlikte Fransa'ya gitmek için harekete geçti. Öden arkadaşlarıyla birlikte, uçakla İstanbul'dan Bosna Hersek'e gitti.

YÜZME BİLMEDİĞİ İÇİN AKINTIYA KAPILDI

Geceyi burada geçiren Öden ve arkadaşları, bir gün sonra kaçak yollarla Hırvatistan'ın başkenti Zagrep'e sınırı olan Glina Nehri'ni yüzerek karşıya geçmek istedi.

Yüzme bilmeyen Levent Öden, akıntıya kapılıp, kayboldu.

Olaydan bir gün sonra Levent Öden'in arkadaşları, ailesini arayarak durumu anlattı.

Iğdır'dan kaçak yollarla Fransa'ya gitmeye çalıştı: Glina Nehri'nde kayboldu ViDEO



"BİZE ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLEDİLER AMA.."

Çaresizlik içinde oğlundan gelecek haberi beklediklerini söyleyen Hasan Öden, "Oğlum 18 Mayıs'ta Türkiye'den ayrılmış. Bir gün sonra da arkadaşları bizi arayarak, Levent'in suda boğulduğunu ve öldüğünü söylediler. Ama biz buna inanmıyoruz.

O günden itibaren bir haber alamadık. Fransa'da çalışan 2 kardeşim, oğlumun kaybolduğu nehirde arama yapmışlar ama bulamamışlar.

Yetkililerden rica ediyorum, oğlumu ölü ya da diri bulup bize teslim etsinler. Artık bu acıya dayanacak gücümüz kalmadı." diye konuştu.

"BU YOLU DENEYECEĞİNİ BİLMİYORDUK"

Oğlu kaybolduktan sonra gecesinin gündüzüne karıştığını belirten gözü yaşlı İpek Öden, "Fransa'ya gitmek istiyordu ama böyle bir yol deneyeceğini bilmiyorduk. Bilsek göndermezdik.

Gözüm hep kapıda, gelecekmiş gibi bir his var. Allah kimseye evlat acısı vermesin.

Yetkililerden tek isteğim oğlumun ölü ya da diri bulunup bize teslim edilmesi." dedi.

"KARDEŞİM BULUNSUN"

Ağabeyi Emin Öden de anne ve babası ile zor günler geçirdiklerini belirterek, kardeşinin bir an önce bulunmasını istedi.



