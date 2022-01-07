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    Iğdır'da kamera ve kulaklıkla sınava giren 5 kişiyi polis yakaladı

    Kamera ve kulaklık sistemi ile sınava girmeye çalışan 2 kişi, polisin dikkati ile yakalanırken, gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.
    • İHA
    • 07.01.2022 - 17:50
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    Iğdır'da kamera ve kulaklıkla sınava giren 5 kişiyi polis yakaladı

    Iğdır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Milli Eğitim Müdürlüğü E-Sınav Merkezi'nde sınava girecek olan Y.O. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada kamera ve kulaklık bulunduğu tespit edildi.

    Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile şahıs gözaltına alınırken, şahısla ortak hareket ettiği belirlenen A.S.K. ve A.Y. isimli şahıslar da suç unsurları ile birlikte yakalandı.

    DÜZENEKLERİNE EL KONULDU

    Yapılan aramalarda şahıslar üzerinde ele geçirilen 2 adet kamera düzeneği, 2 adet kulak içi dinleme cihazı, 1 adet powerbank, 1 adet modem, 1 adet sim kart ve 1 adet aktarım cihazına el konuldu.

    GÖZALTINA ALINDILAR

    Soruşturmayı genişleten ekipler, organizatör konumunda olduğu tespit edilen M.R.A ve İ.K.'yı da Ağrı’da yakalayarak gözaltına aldı.

    2 KİŞİ TUTUKLANDI

    Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden A.S.K. sulh ceza hakimliğince, Y.O. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.R.A, İ.K. ve A.Y. tutuklanarak Iğdır Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

    Iğdır da kamera ve kulaklıkla sınava giren 5 kişiyi polis yakaladı #1

    Iğdır da kamera ve kulaklıkla sınava giren 5 kişiyi polis yakaladı #2


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