Iğdır’da kardeşini namaz kıldığı sırada öldürdü

Miras yüzünden tartıştığı kardeşini namaz kıldığı sırada tabancayla başından vurarak öldüren katil ağabey, cinayetin ardından otomobiliyle Nahcivan'a kaçtı.

Ankara’da yaşayan emekli memur İman Tazegün (55), ölen babasından kalan mirası paylaşmak için Iğdır’ın Aralık ilçesine geldi.

İman Tazegün, 46 yaşındaki kardeşi Hüseyin Tazegün'den payını istedi.

“SENİN HAKKIN YOK”

Kardeşler arasında tartışma çıktı. İddiaya göre Hüseyin Tazegün, ağabeyine, "Sen yıllar önce hakkını aldın, senin hakkın yok" dedi.

Tartışma kardeşlerin yakınlarının araya girmesiyle sonlandı.

NAMAZ KILARKEN ÖLDÜRDÜ

Ancak aynı günün akşamında, Hüseyin Tazegün namaza durdu. İman Tazegün de arkadan yaklaştığı kardeşinin başına bir el ateş etti. Evli ve 3 çocuk babası sahibi olan Tazegün, olay yerinde hayatını kaybetti.

NAHÇIVAN’A KAÇTI

Otomobiliyle olay yerinden kaçan İman Tazegün, 37 kilometre uzaklıktaki Dilucu Sınır Kapısı'ndan geçerek Nahçıvan’a gitti.

Polis, İman Tazegün’ü yakalamak için çalışma başlattı.