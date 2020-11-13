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    Iğdır’da kardeşini namaz kıldığı sırada öldürdü

    Miras yüzünden tartıştığı kardeşini namaz kıldığı sırada tabancayla başından vurarak öldüren katil ağabey, cinayetin ardından otomobiliyle Nahcivan'a kaçtı.
    • DHA
    • 13.11.2020 - 16:36
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    Iğdır’da kardeşini namaz kıldığı sırada öldürdü

    Ankara’da yaşayan emekli memur İman Tazegün (55), ölen babasından kalan mirası paylaşmak için Iğdır’ın Aralık ilçesine geldi.

    İman Tazegün, 46 yaşındaki kardeşi Hüseyin Tazegün'den payını istedi.

    “SENİN HAKKIN YOK”

    Kardeşler arasında tartışma çıktı. İddiaya göre Hüseyin Tazegün, ağabeyine, "Sen yıllar önce hakkını aldın, senin hakkın yok" dedi.

    Tartışma kardeşlerin yakınlarının araya girmesiyle sonlandı.

    Iğdır’da kardeşini namaz kıldığı sırada öldürdü #1

    NAMAZ KILARKEN ÖLDÜRDÜ

    Ancak aynı günün akşamında, Hüseyin Tazegün namaza durdu. İman Tazegün de arkadan yaklaştığı kardeşinin başına bir el ateş etti. Evli ve 3 çocuk babası sahibi olan Tazegün, olay yerinde hayatını kaybetti.

    Iğdır’da kardeşini namaz kıldığı sırada öldürdü #2

    NAHÇIVAN’A KAÇTI

    Otomobiliyle olay yerinden kaçan İman Tazegün, 37 kilometre uzaklıktaki Dilucu Sınır Kapısı'ndan geçerek Nahçıvan’a gitti.

    Polis, İman Tazegün’ü yakalamak için çalışma başlattı.

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