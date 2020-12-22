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    Iğdır'da kardeşiyle tartışan ağabey, annesini bıçakladı

    Iğdır’da aile içi çıkan kavga sonucu ağabey, tartıştığı kız kardeşini bıçaklamak isterken araya giren annesini bıçakladı.
    • İHA
    • 22.12.2020 - 04:56
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    Iğdır'da kardeşiyle tartışan ağabey, annesini bıçakladı

    Geçtiğimiz günlerde Iğdır Merkez Söğütlü Mahallesinde meydana gelen olayda, 5 kişilik Kayar ailesi korona virüs temaslı oldukları için ikamet ettikleri evlerinde karantina altına alındı.

    Karantina günlerinde ağabey Serkan Kayar, kardeşi Özgecan’ın telefonla başka biri ile mesajlaştığını gördü.

    Özgecan’ın mesajlaştığını gören ağabey Serkan Kaya ile kız kardeşi Özgecan arasında tartışma çıktı.

    Tartışma büyüyünce anne Hanım Kayar iki kardeşin arasına girerek kavgayı yatıştırmaya çalıştı. Daha sonra tartışmanın büyümesi üzerine eline bıçak alan Serkan Kayar, kardeşi Özgecan’ın üzerine yürüdü.

    Iğdır da kardeşiyle tartışan ağabey, annesini bıçakladı #1

    HAYATINI KAYBETTİ

    Bu arada olayı yatıştırmak ve iki kardeşin arasına girmek isteyen anne Hanım Kaya bıçak darbesiyle yaralandı.

    Haber verilmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan Hanım Kayar’ın hayatını kaybettiği öğrenilirken, gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Serkan Kayar’ın ise tutuklandığı öğrenildi.

    Iğdır da kardeşiyle tartışan ağabey, annesini bıçakladı #2

    Iğdır da kardeşiyle tartışan ağabey, annesini bıçakladı #3

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