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    Iğdır'da kayıp Neslihan için arama çalışması başlatıldı

    Iğdır'da, dün sabah pencereden çıkıp evden ayrılan lise öğrencisi 15 yaşındaki Neslihan Demir için arama çalışması başlatıldı.
    • DHA
    • 07.12.2021 - 18:14
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    Iğdır'da kayıp Neslihan için arama çalışması başlatıldı

    Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Hasanhan köyünde oturan Huriye- Sabri Demir çiftinin üç çocuğunun en büyüğü lise 2’nci sınıf öğrencisi Neslihan Demir, dün saat 05.00 sıralarında evden ayrıldı.

    Sabah odaya giren annesi, Neslihan’ı göremeyince gidebileceği yerlere baktı.

    Neslihan’a ulaşamayan aile jandarmaya haber verdi.

    "KIZIM NE OLUR GERİ DÖN, PERİŞAN HALDEYİZ"

    Jandarma ekipleri Neslihan Demir için arama çalışması başlattı.

    Kızının bulunması için yardım isteyen Sabri Demir, "Kızım sabah saatlerinde evin penceresinden çıkıp gitmiş. Köy minibüsü ile ilçeye, oradan da sanırım Iğdır'a gitmiş. Hayatından endişe ediyoruz. Gidebileceği yerlere baktık ancak bulamadık. Kızım ne olur geri dön. Hepimiz perişan haldeyiz" dedi.

    Iğdır da kayıp Neslihan için arama çalışması başlatıldı #1

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