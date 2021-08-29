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- Iğdır’da kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Iğdır’da kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Karşısına çıkan köpeğe çarpmamak için sürücünün ani manevra yaptığı kamyonet devrildi. Devrilen kamyonete başka bir aracın çarpmasıyla yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
- DHA
- 29.08.2021 - 02:40
Iğdır’a bağlı Küllük köyü yakınlarında, Tuzluca ilçesi istikametine giden Burhan Atlas (51) yönetimindeki kamyonet, yola çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yapmasıyla kontrolden çıktı.
Kamyonet karşı şeride geçerek devrildi. Bu sırada karşı yönden gelen Mehmet Çekim yönetimindeki kamyonet, yola devrilen araca çarptı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Kazada kamyonet sürücüsü Burhan Atla olay yerinde hayatını kaybederken, diğer araç sürücüsü Mehmet Çekim yaralandı.
Araçta sıkışan Mehmet Çekim, olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılarak, Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili çalışma başlatıldı.