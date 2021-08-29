Iğdır’da kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Karşısına çıkan köpeğe çarpmamak için sürücünün ani manevra yaptığı kamyonet devrildi. Devrilen kamyonete başka bir aracın çarpmasıyla yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti.