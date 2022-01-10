Barınağa bırakılması gerekirken dağ başına bırakılan köpekler, açlıktan birbirlerini yemeye başladı. Bazı köpekler ise kurtların saldırısında telef oldu.

Gaziantep'te pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş olayından sonra toplanmaya başlanan başıboş köpekler ile ilgili yeni görüntüler gelmeye devam ediyor.

Iğdır Belediyesi tarafından merkez ve ilçe ile beldelerde belediyeler tarafından toplanan köpekler, barınak yerine Ağrı Dağı eteğinde bulunan kışın boş olan Şanlı Mirze (Gevro) köyüne bırakıldı.

KÖPEKLER BİRBİRİNİ YEMEYE BAŞLADI

Buraya aç susuz bırakılan köpekler, birbirlerini yemeye başladı.

Bazı köpekler ise kurtların saldırısında telef oldu.

Iğdır'da köpekleri barınak yerine dağ başına bıraktılar VİDEO



KÖY SAKİNİ ORTAYA ÇIKARDI

Boşaltılan köyde su için kullanılan büyük depoya yiyecek aramak için giren bir köpek ise oradan çıkamayarak telef oldu.

Bu skandalı ortaya çıkaran köylü Kasım Çirka, çektiği videoları sosyal medyada paylaşarak duruma tepki gösterdi.

HESAP SORULMASINI İSTİYOR

Kasım Çirka, köpeklerin durumunu gördüğünden beri psikolojisinin bozulduğunu belirterek bu olayın sorumlularından hesap sorulmasını istedi.

Çikra, “Ben burada kalıyorum. Akşamüzeri beyaz bir araç, barınağa bırakacağı köpekleri toplayıp, getirip buraya bıraktı. Yetkililerden ricamız gelip bu rezaleti görsünler. Vicdanı olan gelsin bu duruma bir el atsın. Zor bir durum, köpekler açlıktan birbirlerini yiyorlar. Bunları bir barınağa götürsünler, bunlara bir yemek versinler. Bu büyük bir zulümdür, hakarettir, insanlığa aykırı bir durumdur.” dedi.

BİTKİN HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Haber çekimi sırasında boş evlerde olan köpekler, gelen kişileri görünce evlerden çıkarak bitkin bir şekilde köyün yukarısına yürümeye başladı.

Bir yemek firmasının da köpekler için yol üzerine yemek artıklarını bıraktığı görüldü.