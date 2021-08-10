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    Iğdır’da koyun yüklü kamyonet takla attı, 20 koyun can verdi

    Koyun yüklü kamyonetin lastiği patladıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden Furkan Havaz, refüje çarparak taklalar attı. Kamyonette bulunan 20 koyun yola saçılarak can verdi.
    • DHA
    • 10.08.2021 - 12:43
    • Güncelleme : 10.08.2021 - 12:52
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    Iğdır’da koyun yüklü kamyonet takla attı, 20 koyun can verdi

    Iğdır’ın Tuzluca ilçesine koyun taşıyan Furkan Havaz yönetimindeki kamyonetin Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında lastiği patlayınca Havaz, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Kontrolden çıkan araç, refüjlere çarparak taklalar attı.

    Sürücü Havaz kazadan yaralı olarak kurtulurken, kamyonette bulunan 20 koyun yola saçılarak can verdi.

    SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

    Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Ambulansa alınan Havaz, Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Havaz’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Iğdır’da koyun yüklü kamyon takla attı, 20 koyun can verdi VİDEO

    KOYUNLAR YOLDAN KALDIRILDI

    Etrafa saçılan koyunlar, polis ekipleri ve Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerinin çalışması sonucu tutulan tutanaklardan sonra yoldan kaldırıldı.

    Iğdır’da koyun yüklü kamyonet takla attı, 20 koyun can verdi #1

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