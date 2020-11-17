Iğdır'da miras için kardeşini öldürüp Nahçıvan'a kaçtı: Türkiye'ye iade edildi

Iğdır'da miras için kardeşini öldürüp Nahçıvan'a kaçtı: Türkiye'ye iade edildi

Miras sebebiyle tartıştığı kardeşini öldürerek Nahçıvan'a kaçan katil zanlısı, Türkiye'ye iade edildi. Katil zanlısı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara’da yaşayan emekli memur İman Tazegün, ölen babasından kalan mirası paylaşmak için 12 Kasım akşamı, Iğdır'ın Aralık ilçesine geldi.

6 dönümlük arazinin kime ait olduğu konusunda iki kardeş anlaşamayınca İman Tazegün, arazideki eski kayısı ağaçlarını kestirmek istedi.

Bunun üzerine iki kardeş arasında tartışma çıktı.

KARDEŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Tartışma, kardeşlerin yakınlarının araya girmesiyle sonlandı. Ancak aynı günün akşamında, iki kardeş arasında yeniden çıkan tartışmada Hüseyin Tazegün, kardeşini tabanca ile öldürdü.

Evli ve 3 çocuk babası olan Tazegün, olay yerinde hayatını kaybetti.

NAHÇIVAN'A KAÇTI

Otomobiliyle olay yerinden kaçan İman Tazegün, 37 kilometre uzaklıktaki Dilucu Sınır Kapısı'nda aracını park ederek Nahçıvan’a gitti.

TÜRK POLİSİNE TESLİM EDİLDİ

Polis, İman Tazegün’ü yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu Nahçıvan'da yakalanan İman Tazegün, Türk polislerine teslim edildi.

KORUMAK İÇİN ATEŞ ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

İman Tazegün ilk sorgusunda, kardeşinin kendisine saldırdığını, korumak için ateş etmek zorunda kaldığını söyledi.

TUTUKLANDI

İman Tazegün, bugün Aralık ilçesinde çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine kondu.





