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    Iğdır'da oynarken köpek saldırısına uğrayan kuzenler kanlar içinde kaldı

    Müstakil evlerinin önünde top oynarken sürü halindeki köpeklerin saldırdığı iki kuzen kol ve bacağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
    • 22.05.2022 - 12:46
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    Iğdır'da oynarken köpek saldırısına uğrayan kuzenler kanlar içinde kaldı

    Başıboş köpek dehşeti can almaya devam ederken, her geçen gün saldırılar çoğalıyor.

    Iğdır'ın Özgür Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinde oynayan iki kuzen, köpek saldırısına uğradı.

    Mehmet Emin Şişko ile (15) amcasının oğlu Kerim Şişko (16) oynarken sürü halinde gezen köpeklerin saldırdığı çocukların çığlığına aileleri koştu.

    Kol ve bacaklarına dikiş atıldı

    Köpekleri kovalayan ev halkı, kanlar içerisinde kalan çocukları hastaneye götürdü.

    DHA'nın haberine göre, köpeklerin ısırdığı kol ve bacaklarına dikiş atılıp, kuduz aşısı yapılan kuzenler taburcu edildi.

    Iğdır da oynarken köpek saldırısına uğrayan kuzenler kanlar içinde kaldı #1

    "Dişleri jilet gibi kesiyordu"

    Köpeklerin bahçede top oynadıkları sırada saldırdığını söyleyen Mehmet Emin Şişko, "Amcamın oğlu olan Kerim ile evimizin bahçesinde top oynuyorduk. Bahçe kapısı açıktı. 4-5 köpek içeri girip saldırmaya başladı. Biz korkup bağırmaya başladık. Evdekiler dışarı çıkıp onları kovaladı. Kol ve bacaklarımızı ısırdıklarında dişleri jilet gibi kesiyordu.

    "Evde kimse olmaza bizi öldürürlerdi"

    Çok korktuk. Evde kimse olmasa bizi belki de öldürürlerdi. Mahallede sahipsiz köpek çok var. Bunların toplatılmasını istiyoruz" dedi.


    Iğdır da oynarken köpek saldırısına uğrayan kuzenler kanlar içinde kaldı #2

    Iğdır da oynarken köpek saldırısına uğrayan kuzenler kanlar içinde kaldı #3

    Iğdır da oynarken köpek saldırısına uğrayan kuzenler kanlar içinde kaldı #4

    Iğdır da oynarken köpek saldırısına uğrayan kuzenler kanlar içinde kaldı #5


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