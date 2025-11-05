Iğdır’da polis minibüsü kaza yaptı: 7 yaralı

- Iğdır’da polisleri taşıyan minibüs, kamyona çarparak kaza yaptı.
- Kazada 7 polis memuru hafif yaralandı, sağlık durumları iyi.
- Olay sonrası polis ekipleri kazanın nedenini araştırmaya başladı.
Iğdır’da, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü önünde meydana gelen kazada, polisleri taşıyan bir minibüs, yolcu indiren tır ve arkasındaki kum kamyonuna çarptı.
7 POLİS HAFİF YARALANDI
Olay sırasında minibüste bulunan 7 polis memuru, hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Yaralı polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazanın ardından polis ekipleri, olayın nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlattı.