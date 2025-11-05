Abone ol: Google News

Iğdır’da polis minibüsü kaza yaptı: 7 yaralı

Iğdır Havalimanı’nda görevli polisleri taşıyan servis minibüsü, Sultan Alparslan Caddesi’nde ilerlerken arkadan kamyona çarptı. Kazada 7 polis memuru yaralandı.

Yayınlama Tarihi: 05.11.2025 16:18
Iğdır’da, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü önünde meydana gelen kazada, polisleri taşıyan bir minibüs, yolcu indiren tır ve arkasındaki kum kamyonuna çarptı.

7 POLİS HAFİF YARALANDI

Olay sırasında minibüste bulunan 7 polis memuru, hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Yaralı polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından polis ekipleri, olayın nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlattı.

