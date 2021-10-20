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    Iğdır'da rögar kapağı kaza yaptırdı

    Iğdır’da yeni yapılan ana yola seviyesinden daha yüksek şekilde yerleştirilen rögar kapağı, kazaya neden oldu.
    • İHA
    • 20.10.2021 - 08:55
    • Güncelleme : 20.10.2021 - 09:30
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    Iğdır'da rögar kapağı kaza yaptırdı

    Iğdır’da altyapı için kazılan ve sonrası dökülen asfaltın üstünde yol seviyesinden daha yüksek şekilde yerleştirilen rögar kapağı kazaya neden oldu.

    Trafikte ilerleyen ve plakası öğrenilemeyen pick-up tarzı araç, rögar kapağına vurunca kontrolden çıkarak orta refüje girdi.

    RÖGAR KAPAĞI YANLIŞ YAPILINCA KAZA KAÇINILMAZ OLDU

    Kazada can kaybı yaşanmazken araçta maddi hasar oluştu.

    Kaza sonrası rögarın etrafına güvenlik şeridi çekildi.

    Iğdır’da rögar kapağı kaza yaptırdı

    Iğdır da rögar kapağı kaza yaptırdı #1

    Iğdır da rögar kapağı kaza yaptırdı #2

    Iğdır da rögar kapağı kaza yaptırdı #3

    Iğdır da rögar kapağı kaza yaptırdı #4

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