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Iğdır'da rögar kapağı kaza yaptırdı

Iğdır'da rögar kapağı kaza yaptırdı

Iğdır’da yeni yapılan ana yola seviyesinden daha yüksek şekilde yerleştirilen rögar kapağı, kazaya neden oldu.