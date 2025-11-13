Iğdır'da rüşvet soruşturması: 2 avukat gözaltına alındı Iğdır'da rüşvet, irtikap ve yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama suçlarından tutuklanan adliye çalışanlarıyla bağlantıları olduğu belirlenen 2 avukat gözaltına alındı.

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince mayıs ayında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 adliye çalışanının rüşvet, irtikap ve yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama suçlarından tutuklandığı soruşturma devam ediyor. Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan 2 adliye çalışanının Iğdır Barosu'na kayıtlı 2 avukatla irtibatı bulunduğu belirlendi. GÖZALTINA ALINDILAR Adalet Bakanlığı'nın izin vermesi üzerine avukatlar G.A. ve R.Ş. gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu

