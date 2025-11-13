Iğdır'da rüşvet soruşturması: 2 avukat gözaltına alındı

- Iğdır'da rüşvet soruşturması kapsamında 2 avukat gözaltına alındı.
- Şüpheliler, rüşvet ve yetkili olmadıkları işlerde yarar sağlama suçlarından tutuklanan adliye çalışanlarıyla bağlantılı bulundu.
- Avukatların evlerinde yapılan aramalar sonucunda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince mayıs ayında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 adliye çalışanının rüşvet, irtikap ve yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama suçlarından tutuklandığı soruşturma devam ediyor.
Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan 2 adliye çalışanının Iğdır Barosu'na kayıtlı 2 avukatla irtibatı bulunduğu belirlendi.
GÖZALTINA ALINDILAR
Adalet Bakanlığı'nın izin vermesi üzerine avukatlar G.A. ve R.Ş. gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu