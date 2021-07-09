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    Iğdır'da sağanak yağış etkili oldu

    5 dakika süren yağış, cadde ce sokakları göle çevirdi. Yağmur sonrası ev ve iş yerlerine gitmeye çalışan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
    • İHA
    • 09.07.2021 - 17:23
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    Iğdır'da sağanak yağış etkili oldu

    Iğdır'da bir anda bastıran ve 5 dakika boyunca etkisini sürdüre sağanak yağış nedeniyle, cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler zorluk yaşadı.

    YAĞMUR VATANDAŞLARA ZOR ANLAR YAŞATTI

    Yağan yağmur sonrası ev ve iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlar araç, bisiklet ve motosiklet sürücüleri güçlükle ilerledi.

    Bazı vatandaşlar göle dönen cadde ve sokaklarda ıslanmamak için, taşlardan basamaklar yaparak ilerlemeye çalışırken bazıları paçalarını sıvayarak suyun içinde ilerlemeye çalıştı.

    Araç sürücüleri ise düşük hızda ilerledi.

    Iğdır'da sağanak yağış etkili oldu VİDEO

    Iğdır da sağanak yağış etkili oldu #1

    Iğdır da sağanak yağış etkili oldu #2

    Iğdır da sağanak yağış etkili oldu #3

    Iğdır da sağanak yağış etkili oldu #4

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