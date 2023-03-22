Iğdır'da sahte diş kliniğine operasyon! Aynı suçtan kesinlemiş cezası olduğu belirlendi

Son günlerde sahte hekimler gündeme geliyor.
Edirne'de sahte personel kartıyla doktor olduğunu iddia eden Ayşe Özkiraz sonrasında denetimler sıkılaştı.
Yapılan denetimler ardından kliniklere operasyon düzenleniyor.
Ekipler Iğdır'da bir diş kliniğine baskın yaptı.
Yapılan baskın sonrasında çıkan ayrıntılar hayrete düşürdü.
Aynı suçtan kesinleşmiş cezası var
Iğdır'da izinsiz ve yetkisiz klinik işlettiği iddiasıyla hakkında 3 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, yine sahte diş hekimliği yaparken yakalandı.
Klinikte malzeme bulundu
Klinikte yapılan aramada diş tedavisinde kullanılan ilaç, alet ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.