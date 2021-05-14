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    Iğdır'da silahlı dehşet: Husumetlilerine kurşun yağdırdı

    Kuruağaç köyünde husumetli olduğu kişilerin üzerine ateş açan E.A., 4 kişinin ölümüne sebep oldu.
    • DHA
    • 14.05.2021 - 15:19
    • Güncelleme : 14.05.2021 - 15:52
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    Iğdır'da silahlı dehşet: Husumetlilerine kurşun yağdırdı

    Iğdır'ınTuzluca ilçesine bağlı Kuruağaç köyünde yaşayan 36 yaşındaki E.A. ile aralarında husumet olan komşuları arasında tartışma çıktı.

    E.A., bir süre sonra elindeki av tüfeği ile etrafa rastgele ateş açarak adeta terör estirdi.

    4 ÖLÜ, 2 YARALI

    Tüfek fişeklerinden çıkan saçmaların isabet ettiği T.Ö. (27), Y.A. (65) ve A.A. (66) olay yerinde hayatını kaybetti, Ö.A. (36) ve G.Ö. (47) ise yaralandı. Yaralılar Iğdır Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

    SALDIRGAN GÖZALTINDA

    E.A'yı gözaltına alan jandarma, köy ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

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