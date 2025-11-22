Iğdır'da silahlı kavgada 1 kişi öldü

- Iğdır'da Vahdet E. ile Gökberk Şahin arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
- Vahdet E., av tüfeğiyle ateş ederek Şahin'i öldürdü.
- Saldırgan kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.
Iğdır merkez Melekli beldesinde Vahdet E. ile Gökberk Şahin arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma büyüyerek kısa sürede kavgaya dönüştü.
Vahdet E.'nin evinden getirdiği av tüfeğiyle ateş ettiği Şahin, olay yerinde hayatını kaybetti.
SALDIRGAN YAKALANDI
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri kaçmaya çalışan Vahdet E.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Gökberk Şahin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.