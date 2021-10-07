Iğdır’da, sosyoloğa sokak ortasında silahlı saldırı

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde çalışan Sosyolog Mustafa Sefa, boşandığı eşinin kardeşi Süleyman Aras ile amcasının oğlu F.A. tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Iğdır’da, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde görev yapan Sosyolog Mustafa Sefa (31), 5 Ekim günü, Halfeli Caddesi'nde yürürken boşandığı eşinin kardeşi Süleyman Aras ile onun amcasının oğlu F.A. ile karşılaştı.

Motosikletli şahıslardan Süleyman Aras, Mustafa Sefa’ya 5 el ateş etti.

Kurşunlardan biri, Sefa’nın bacağına isabet etti.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Sefa yere yığılırken, silahlı saldırganlar olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Mustafa Sefa, kaldırıldığı Iğdır Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

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2 AZMETTİRİCİ YAKALANDI

Ekipler bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Saldırıyı gerçekleştiren iki kuzeni azmettirdiği iddiası ile İ.A ile İ.A. isimli 2 şahıs gözaltına alındı. Süleyman Aras ile F.A. da yapılan çalışmayla yakalandı.

“YAKIN MESAFEDEN 5 EL ATEŞ ETTİ”

Hastanede tedavisi süren Mustafa Sefa, polise verdiği ifadesinde, şunları söyledi:

"Kurum tadilatta olduğu için lavabo ihtiyacı sebebiyle karşıdaki petrol istasyonuna gittim. Dönüşte motosikletle yanıma gelenler, bir süre önce ayrıldığım eşimin kardeşi Süleyman Aras ile amcasının oğlu F.A. idi. Süleyman, tehdit ve hakaretlerde bulunduğu esnada yakın mesafeden 5 el ateş etti. Bacağımdan yaralanıp yere düştüm. Her iki şahıs ve onları azmettirenlerden şikayetçiyim.”

SÜLEYMAN ARAS TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 4 şüpheliden Süleyman Aras, tutuklandı. Diğerleri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.