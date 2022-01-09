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    Iğdır'da sürücünün dikkatsizliği kazayı getirdi

    Iğdır’da dikkatsizlik nedeniyle meydana gelen trafik kazası, kent güvenlik kameralarına yansıdı.
    • İHA
    • 09.01.2022 - 19:23
    • Güncelleme : 09.01.2022 - 19:26
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    Iğdır'da sürücünün dikkatsizliği kazayı getirdi

    Kaza, Iğdır merkez Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde meydana geldi.

    Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde park halindeki kamyonet sürücüsü, ana cadde üzerinde seyreden ve park etmek için sağa yanaşan aracı görmeyince kaza kaçınılmaz oldu.

    KAMYONET SÜRÜCÜSÜNÜN DİKKATSİZLİĞİ PAHALIYA PATLADI

    Kamyonet sürücüsünün arkasına bakmadan aniden yola çıkması ve dikkatsizliği yüzünden maddi hasarlı kaza meydana geldi.

    Kaza anı kent güvenlik kameralarına yansıdı.

    Iğdır'da sürücünün dikkatsizliği kazayı getirdi VİDEO

    Iğdır da sürücünün dikkatsizliği kazayı getirdi #1

    Iğdır da sürücünün dikkatsizliği kazayı getirdi #2


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