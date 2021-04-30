Iğdır'da suya düşen minik Eymen hayatını kaybetti

Evinin önünde oynarken ortadan kaybolan Eymen'in cansız bedeni sulama kanalında bulundu.

Iğdır Yaycı Köyü'nde yaşayan 3 yaşındaki Eymen Efe, oyun oynadığı sırada ortadan kayboldu. Aile çocuklarını bulamayınca jandarma ve AFAD ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler 3 saat boyunca Eymen'i aradı.

CENAZE OTOPSİ İÇİN HASTANEYE GÖNDERİLDİ

Bölgeye sevk edilen ekipler, yaklaşık 3 saat sonra, eve yaklaşık 600 metre mesafede su kanalında küçük Eymen’in cansız bedenini buldu.

Ailesi köyde çobanlık yapan Eymen Efe'nin cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.





DEMİR ÇİTLERİ ÇALMIŞLAR

Köylülerden Yusuf Yıldız, "Bir anne ve babanın canı yandı. Bunun en büyük nedeni sulama kanalı etrafına devletin örmüş olduğu demir çitlerin hırsızlar tarafından çalınması. Yanan canlar bizim canlar.

Bu çalınan demirlerin kontrol edilmesi lazım. Bu demirlerin yapımı trilyonlara mal oluyor ama hırsızlar tarafından hurdacılara beş kuruşa satılıyor. İhmal yüzünden bir ailenin evine ateş düştü" diye konuştu.



