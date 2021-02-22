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    Iğdır'da terör örgütüne destek sağlayan 8 kişi tutuklandı

    PKK/KCK terör örgütüne destek ve finans sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 şüpheli, cezaevine gönderildi.
    • AA
    • 22.02.2021 - 21:23
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    Iğdır'da terör örgütüne destek sağlayan 8 kişi tutuklandı

    Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 15 Şubat'ta kentin farklı noktalarında operasyon düzenlemişti.

    Operasyon kapsamında PKK/KCK terör örgütüne malzeme ve finans sağladıkları gerekçesiyle 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.

    Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız av tüfeği, bir kurusıkı tabanca, cep telefonları ve dijital materyaller ele geçirilmişti.

    TUTUKLANDILAR

    Gözaltına alınan 8 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

    Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen 8 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Iğdır da terör örgütüne destek sağlayan 8 kişi tutuklandı #1

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