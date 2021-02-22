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- Iğdır'da terör örgütüne destek sağlayan 8 kişi tutuklandı
Iğdır'da terör örgütüne destek sağlayan 8 kişi tutuklandı
PKK/KCK terör örgütüne destek ve finans sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 şüpheli, cezaevine gönderildi.
- AA
- 22.02.2021 - 21:23
Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 15 Şubat'ta kentin farklı noktalarında operasyon düzenlemişti.
Operasyon kapsamında PKK/KCK terör örgütüne malzeme ve finans sağladıkları gerekçesiyle 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız av tüfeği, bir kurusıkı tabanca, cep telefonları ve dijital materyaller ele geçirilmişti.
TUTUKLANDILAR
Gözaltına alınan 8 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen 8 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.