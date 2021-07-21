Iğdır'da trafik kazası: 1 yaralı

Aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü üst geçidin altına sıkışırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada ağır yaralanan araç sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı.

Iğdır’ın Karakoyunlu ilçesinde, stabilize yola giren aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, olay yerinde bulunan üst geçidin altına sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

Olay yerine, çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi ve polis sevk edildi.

Üst geçidin altına sıkışan araç itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmayla çıkarılırken, kazada ağır yaralanan araç sürücüsü ise bölgeye sevk edilen ambulans yardımıyla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazada yaralanan araç sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.