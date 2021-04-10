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    Iğdır'da üstüne yıldırım düşen kadın yaralandı

    Iğdır'da etkili olan yağış sırasında ceviz ağacının altında otururken üzerine yıldırım düşen Zeynep Altan, yaralandı.
    • DHA
    • 10.04.2021 - 16:49
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    Iğdır'da üstüne yıldırım düşen kadın yaralandı

    Iğdır'da öğleden sonra etkili olan dolu, kısa süre sonra yerini yağmura bıraktı.

    Yağış sırasında merkeze bağlı Küllük köyündeki bahçelerinde piknik yapan 35 yaşındaki Zeynep Altan, ceviz ağacının altında otururken yıldırım düşmesi sonucu yaralandı.

    VÜCUDUNDA YANIKLAR OLUŞTU

    Altan, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Altan’ın vücudunun büyük bir bölümünde ciddi yanık oluştuğu belirlendi.

    Zeynep Altan

    Zeynep Altan

    Zeynep Altan

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