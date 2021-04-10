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- Iğdır'da üstüne yıldırım düşen kadın yaralandı
Iğdır'da üstüne yıldırım düşen kadın yaralandı
Iğdır'da etkili olan yağış sırasında ceviz ağacının altında otururken üzerine yıldırım düşen Zeynep Altan, yaralandı.
- DHA
- 10.04.2021 - 16:49
Iğdır'da öğleden sonra etkili olan dolu, kısa süre sonra yerini yağmura bıraktı.
Yağış sırasında merkeze bağlı Küllük köyündeki bahçelerinde piknik yapan 35 yaşındaki Zeynep Altan, ceviz ağacının altında otururken yıldırım düşmesi sonucu yaralandı.
VÜCUDUNDA YANIKLAR OLUŞTU
Altan, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Altan’ın vücudunun büyük bir bölümünde ciddi yanık oluştuğu belirlendi.