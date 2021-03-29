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- Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- DHA
- 29.03.2021 - 14:57
Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geçen yıl eylül ayından itibaren uyuşturucu madde satışı yapan şüphelilere yönelik takip başlatıldı.
Takip sonucu, Iğdır ve Kars'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonla 5 kişi gözaltına alındı.
Operasyonda yapılan aramada, 65 gram metamfetamin, 3 gram esrar ve çok sayıda uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi.
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.