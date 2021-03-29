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    Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

    Uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 29.03.2021 - 14:57
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    Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

    Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geçen yıl eylül ayından itibaren uyuşturucu madde satışı yapan şüphelilere yönelik takip başlatıldı.

    Takip sonucu, Iğdır ve Kars'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonla 5 kişi gözaltına alındı.

    Operasyonda yapılan aramada, 65 gram metamfetamin, 3 gram esrar ve çok sayıda uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi.

    3 KİŞİ TUTUKLANDI

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Iğdır da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama #1

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