Iğdır'da yaralı yerine aracına koştu, kırılan tamponuyla ilgilendi

Iğdır'da yaralı yerine aracına koştu, kırılan tamponuyla ilgilendi

Iğdır'da cipin çarptığı üç tekerlekli motosikletin sürücüsü Asim Karaduman (45) yaralandı. Karaduman yerde acı içerisinde ambulans beklerken, cip sürücüsü aracının kırılan tamponuyla ilgilendi.

Iğdır'da Bağlık Mahallesi Seçkin Sokak'ta bugün saat 10.30 sıralarında, Servet S. yönetimindeki 06 CHB 739 cip, işe giden su tesisatçısı evli ve 1 çocuk babası Asim Karaduman’ın (35) kullandığı 76 AAC 555 plakalı üç tekerlekli motosiklete çarptı.

Kazada, Karaduman yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ARACININ TAMPONUNUN DERDİNE DÜŞTÜ

Asim Karaduman yerde acı içinde ambulansın gelmesini beklerken, bu sırada cipin sürücüsü Servet S. ise kırılan tamponu ile uğraştı.

Asim Karaduman, gelen ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili tutanak tuttu.

Iğdır'da yaralı yerine aracına koştu, kırılan tamponuyla ilgilendi VİDEO