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- Iğdır'da yorgun ata şiddet uyguladı
Iğdır'da yorgun ata şiddet uyguladı
Sahibinden demir çubukla işkence gören atı sosyal medyada paylaşılan videoda gören bazı hayvanseverler, hayvanın koruma altına alınması gerektiğini söyledi.
- DHA
- 17.10.2020 - 11:59
- Güncelleme : 17.10.2020 - 11:59
Iğdır’ın Cumhuriyet Mahallesi Millet Caddesi'nde ismi öğrenilmeyen bir kişi, at arabasına koştuğu atı gitmeyince elindeki demir çubuk ile hayvana şiddet uyguladı.
İsmi öğrenilemeyen kişi, demir çubuğun sivri ucuyla atın karın bölgesine vurdu.
GÖRÜNTÜLER BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
Ata saldırı anları, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.
Iğdır'da yorgun ata, demir çubuklu şiddet İZLE
HAYVANIN KORUMA ALTINA ALINMASI İSTENDİ
Vatandaşlar atı şiddet uygulayan kişinin yakalanmasını, hayvanın da koruma altına alınmasını istedi.