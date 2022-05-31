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    Iğdır’daki dolandırıcılık operasyonunda 5 tutuklama

    Iğdır merkezli milyonlarca liralık dolandırıcılık operasyonunda mahkemeye çıkarılan, kamu görevlilerinin de içinde bulunduğu 15 kişiden 5’i tutuklandı.
    • 31.05.2022 - 08:56
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 09:23
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    Iğdır’daki dolandırıcılık operasyonunda 5 tutuklama

    Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından, dolandırıcılara yönelik 6 aylık takip düzenlendi.

    Çeşitli sosyal medya hesapları üzerinden irtibat kurdukları vatandaşları piyasadan daha ucuza hayvan satmak vaadiyle kandırıp defalarca ve milyonlarca liralık dolandırıcılık yaparak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

    31 şüpheli yakalandı

    Iğdır merkezli Kars, Van ve Bursa illeri olmak üzere toplam 4 ilde çok sayıda jandarma, polis, komando timi ve özel harekat personelinin katılımı ile gerçekleşen “Fırtına Operasyonu” adı verilen eş zamanlı operasyonda 3’ü kamu görevlisi toplam 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

    Daha sonra genişletilen operasyonda 2 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan 33 şüpheliden 18’i jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

    İHA'nın aktardığına göre adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 5’i adli kontrol şartı ile, 5’i ise şartsız salıverildi. Zanlılardan 5 kişi B.P, M.Ç, G.P, O.P. ve A.Ç. ise tutuklandı.

    Iğdır’daki dolandırıcılık operasyonunda 5 tutuklama #1

    Iğdır’daki dolandırıcılık operasyonunda 5 tutuklama #2

    Iğdır’daki dolandırıcılık operasyonunda 5 tutuklama #3

    Iğdır’daki dolandırıcılık operasyonunda 5 tutuklama #4


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