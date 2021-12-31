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    Iğdır'da hırsızlar parmak izinden yakalandı

    Bir eve girip kamera sistemini çalan 3 şüpheli, olay yerindeki kırık cam parçasındaki parmak izinden tespit edildikten sonra,polis ekiplerince gözaltına alınarak tutuklandı.
    • DHA
    • 31.12.2021 - 14:19
    • Güncelleme : 31.12.2021 - 14:30
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    Iğdır'da hırsızlar parmak izinden yakalandı

    Iğdır'ın Alikamerli Mahallesi'nde hırsızlık amacıyla bir eve giren kişiler, fark ettikleri kamera sistemiyle bazı malzemeleri çaldı.

    ŞÜPHELİNİN PARMAK İZİ TESPİT EDİLDİ

    Ev sahibinin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, evde bulunan kırık cam parçasında şüphelilerden birinin parmak izini tespit etti.

    Iğdır'da hırsızlar parmak izinden yakalandı

    3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

    Parmak izinden yola çıkan ekipler, hırsızlığı E.B., A.Ö. ve B.Ç.'nin yaptığını belirledi. Şüpheliler, adreslerine yapılan operasyon ile gözaltına alındı.

    Polisin yaptığı aramada, şüphelilerin çaldıkları cihaz ile malzemeler ele geçirildi.

    Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

    Iğdır da hırsızlar parmak izinden yakalandı #1

    Iğdır da hırsızlar parmak izinden yakalandı #2

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