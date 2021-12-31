Bir eve girip kamera sistemini çalan 3 şüpheli, olay yerindeki kırık cam parçasındaki parmak izinden tespit edildikten sonra,polis ekiplerince gözaltına alınarak tutuklandı.

Iğdır'ın Alikamerli Mahallesi'nde hırsızlık amacıyla bir eve giren kişiler, fark ettikleri kamera sistemiyle bazı malzemeleri çaldı.

ŞÜPHELİNİN PARMAK İZİ TESPİT EDİLDİ

Ev sahibinin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, evde bulunan kırık cam parçasında şüphelilerden birinin parmak izini tespit etti.

Iğdır'da hırsızlar parmak izinden yakalandı

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Parmak izinden yola çıkan ekipler, hırsızlığı E.B., A.Ö. ve B.Ç.'nin yaptığını belirledi. Şüpheliler, adreslerine yapılan operasyon ile gözaltına alındı.

Polisin yaptığı aramada, şüphelilerin çaldıkları cihaz ile malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.





