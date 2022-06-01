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- Iğdır'daki tapu görevlisi rüşvet parasıyla yakalandı
Iğdır'daki tapu görevlisi rüşvet parasıyla yakalandı
Üzerinden seri numaraları alınmış 2 bin 400 TL ile suçüstü yakalanan tapu görevlisi S.Ş., tutuklandı.
- 01.06.2022 - 14:07
- Güncelleme : 01.06.2022 - 14:34
Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesi Tapu Müdürlüğü'nde görev yapan 52 yaşındaki S.Ş., rüşvet aldığı suçlamasıyla yakalandı.
DHA'nın haberine göre; tapu intikal işlemlerinde görevli S.Ş.'nin rüşvet istediği ihbarı üzerine emniyet güçleri tarafından hemen harekete geçildi.
Seri numaraları alınmış 2 bin 400 lirayla yakalandı
Ekiplerin fiziki takip sonucu, S.Ş.'yi, tapu işlemlerini hızlandırmak için ismi açıklanmayan bir kişiden aldığı seri numaraları belirlenen 2 bin 400 TL ile suçüstü yakaladı.
Cezaevine gönderildi
Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.Ş., tutuklanarak Iğdır S Tipi Cezaevi'ne gönderildi.