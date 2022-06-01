Iğdır'daki tapu görevlisi rüşvet parasıyla yakalandı

Üzerinden seri numaraları alınmış 2 bin 400 TL ile suçüstü yakalanan tapu görevlisi S.Ş., tutuklandı.

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesi Tapu Müdürlüğü'nde görev yapan 52 yaşındaki S.Ş., rüşvet aldığı suçlamasıyla yakalandı.

DHA'nın haberine göre; tapu intikal işlemlerinde görevli S.Ş.'nin rüşvet istediği ihbarı üzerine emniyet güçleri tarafından hemen harekete geçildi.

Seri numaraları alınmış 2 bin 400 lirayla yakalandı

Ekiplerin fiziki takip sonucu, S.Ş.'yi, tapu işlemlerini hızlandırmak için ismi açıklanmayan bir kişiden aldığı seri numaraları belirlenen 2 bin 400 TL ile suçüstü yakaladı.

Cezaevine gönderildi

Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.Ş., tutuklanarak Iğdır S Tipi Cezaevi'ne gönderildi.













