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- Iğdırlı müteahhit, halay çekerken kalp krizi geçirip öldü
Iğdırlı müteahhit, halay çekerken kalp krizi geçirip öldü
Tekirdağ’da, arkadaşının oğlunun sünnet düğününde halay çekerken kalp krizi geçiren müteahhit, yaşamını yitirdi. O anlar, cep telefonu kameralarına yansıdı.
- DHA
- 06.09.2021 - 14:44
- Güncelleme : 06.09.2021 - 15:32
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi'nde ticaretle uğraşan 3 çocuk babası müteahhit Mikail Göleli (68), 4 Eylül'de arkadaşı iş adamı Güven Çimen'in oğlunun sünnet düğününde halay çekerken fenalaştı.
PİSTE YIĞILDI
Bir anda piste yığılan Göleli için sağlık ekiplerine haber verildi.
Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, kalp krizi geçirdiği belirlenen Göleli’nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.
O ANLAR KAMERADA
O anlar saniye saniye davetliler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Mikail Göleli’nin cenazesi, yarın Iğdır'da toprağa verilecek.
Iğdırlı müteahhit, halay çekerken kalp krizi geçirip öldü VİDEO