İğneada açıklarında balıkçı teknesinde patlama

Kırklareli'nde avlanmaya çıkan 'Ahmet Mollaoğlu 2' teknesinde patlama meydana geldi. Patlamada, ölen ya da yaralanan olmazken teknenin altında delik açıldı.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde talihsiz bir olay yaşandı.

İğneda Limanı'ndan Karadeniz'e balık avına açılan 'Ahmet Mollaoğlu 2' adlı balıkçı teknesinde, patlama meydana geldi.

Ölen ya da yaralanan olmadı

Ölen ya da yaralanan olmayan patlamada, teknenin ön kısmının altında delik açıldı.

Kıyıdan yaklaşık 6 mil açıkta meydana gelen patlamanın ardından tekne, diğer teknelerin yedeğine alınarak İğneada Limanı'na çekildi.

Patlama şiddetli hissedildi

Patlama üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı botları da sevk edildi. Patlamanın motor kısmından mı yoksa mayına çarpmasıyla mı meydana geldiği araştırılıyor.

DHA'nın haberine göre; teknedeki balıkçılar, patlamayı çok şiddetli hissettiklerini belirtti.

İğneada Belediye Başkanı'ndan açıklama

İğneada Belediye Başkanı Tahir Işık ise patlamada ölen ya da yaralanan olmadığını ifade ederek, teknenin kıyıya getirildiğini söyledi.

Işık, "İlk edindiğim bilgiye göre teknenin motor kısmında bir patlama meydana gelmiş. Motordan mı yoksa başka bir şeyden mi araştırılıyor" dedi.

















