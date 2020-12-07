İHA Ar-Ge Merkezi'nde izinsiz çekim yapan 3 kişi adliyeye sevk edildi

İkisi Rus uyruklu 3 kişinin, Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği belirtildi.

Rus haber kanalı NTV’ye bağlı muhabir Aleksey Petrushko ve kameraman Ivan Malyshkin, İstanbul’da İHA üretim tesislerinin çevresinde izinsiz çekim yaparken yakalanmıştı.

İnsansız Hava Aracı (İHA) Ar-Ge Merkezi'nin bulunduğu, fotoğraf/video çekiminin izne tabi olduğu bölgede izinsiz görüntü çektikleri tespit edilerek gözaltına alınan 2'si Rusya uyruklu 3 kişi, adliyeye sevk edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

3 Aralık'ta gözaltına alınan Rusya uyruklu I.M. ve A.P. ile Türk vatandaşı A.Ç.K.'nin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Söz konusu kişiler, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

İHA Ar-Ge merkezinin bulunduğu bölgede çekim yapan 3 kişi adliyeye sevk edildi ViDEO

İSTANBUL VALİLİĞİ'NİN AÇIKLAMASI

Daha önce İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İlimizdeki İnsansız Hava Aracı (İHA) AR-GE Merkezinin bulunduğu ve fotoğraf/video çekiminin izne tabi olduğu bölgede, izinsiz görüntü çektikleri tespit edilen Rusya uyruklu I.M. ve A.P. ile Türk Vatandaşı A.Ç.K. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce 03.12.2020 Perşembe günü saat 10.30 sıralarında gözaltına alınmıştır.

Şahıslar hakkında başlatılan soruşturma devam etmektedir. Gözaltı süresi Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 3 gün uzatılmıştır."